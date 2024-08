Uomo di 54 anni ritrovato morto in un campo | la Procura di Latina indaga per omicidio colposo

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 19 agosto 2024) Tragedia a Borgo Piave: Deceduto un Bracciante Indiano Saranno le indagini a stabilire eventuali responsabilità per la morte di Dalvir Singh, un bracciante agricolo di 54senza vita in unsituato su strada del Crocifisso a Borgo Piave,. Le Circostanze del Decesso Il datore di lavoro ha trovato il corpo di Singh e ha immediatamente allertato i soccorsi. Nonostante i tentativi di rianimazione, i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, probabilmente causato da un malore. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e gli ispettori dell’Asl per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Indagini in Corso Un fascicolo percontro ignoti è stato aperto per far luce su eventuali negligenze. È stata disposta l’autopsia sul corpo di Singh per chiarire le cause del decesso.