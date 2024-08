Un’indagine spazio-temporale per scoprire il ritmo delle nostre città

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ogniha il proprio sound. E Marco Mareggi, docente di Urbanistica al Politecnico di Milano, lo racconta nel suo libro “Ritmi urbani” (Maggioli editore), un viaggio interessante che comincia con la geografia del tempo, una disciplina che considera il tempo spazializzato e lotemporalizzato. Non è un gioco di parole, ma una possibile porta di accesso per comprendere la complessità della vita quotidiana nellesocietà. Che Mareggi immagina nella forma di una partitura urbana. Per orchestra, perché i musicisti sono una moltitudine. Cioè, rappresentano tutti coloro che vivono la: popolazioni in movimento, abitanti temporanei, migranti, studenti, residenti, pendolari, consumatori. Courtesy of Maggioli EditoreTanti ritmi, tanti orari, tanti bisogni a comporre una routine quotidiana.