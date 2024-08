UFFICIALE – Cajuste all’Ipswich Town | il Napoli saluta lo svedese

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 19 agosto 2024) Jenslascia ilin prestito con diritto di riscatto. L’Ipswichannuncia l’acquisto, gli azzurri ringraziano il giocatore sui social. Ilsi separa da Jens: il centrocampistaè ufficialmente un nuovo giocatore dell’Ipswich. Il club inglese ha annunciato l’arrivo disul proprio sito: “Il Club è lieto di annunciare l’acquisto, in prestito fino al termine della stagione, del nazionaleJensdal”. La SSCha confermato la cessione con un comunicato: “La SSCufficializza la cessione di Jenscon la formula del prestito con diritto di riscatto”. Sui social, ilhato calorosamente il giocatore: “Grazie Jens e in bocca al lupo per la tua prossima avventura!”.