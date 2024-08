Tra leggende e realtà Hawkins Ainge Divac Bryant e Nowitzki | quegli assi solo sfiorati

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Dici Meneghin e, a Basket City, il pensiero corre subito ad Andrea che, nell’estate del 2000, è l’oggetto di un derby di mercato feroce. Andrea l’anno prima ha vinto lo scudetto a Varese, quello della stella e pure l’Europeo di Francia con la Nazionale. Virtus e Fortitudo farebbero carte false pur di averlo in squadra. La spunta la Fortitudo, la Virtus si consola con Manu Ginobili. Ma il Meneghin dal quale vogliamo partire, è il Menego originale. SuperDino, DinoMito: idolo incontrastato di Varese prima e di Milano poi. Nella seconda metà degli anni Ottanta, Meneghin è vicino, anzi, vicinissimo alla Fortitudo. Il presidente della Fortitudo, Germano Gambini, è sicuro di portarlo in via San Felice. Alla fine non se ne fa nulla. Meneghin, nel senso del padre, èuna delle mille storie estive di Basket City, sempre alla ricerca di stelle per infiammare la rivalità cittadina.