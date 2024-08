Ostia casting per una serie tv prodotta da Stand By Me | requisiti e retribuzione

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 19 agosto 2024), 19 agosto 2024 – Sono aperte le selezioni per un’importantepre-teendaby Me, con le riprese in programma per novembre 2024. Attualmente, ilsi concentra sui ruoli dei personaggi più giovani. I profili ricercati Ragazzi (maschi) con dizione pulita o un lieve accento toscano, tra i 13 e i 17 anni. Sono ben accolti anche ragazzi di origine africana, asiatica o centro-sudamericana. Ragazze con dizione pulita o un lieve accento romano o toscano, sempre tra i 13 e i 17 anni, anche in questo caso di origine africana, asiatica o centro-sudamericana. Gemelli maschi (omozigoti o eterozigoti) con dizione pulita o un lieve accento toscano, nella fascia di età 13-17 anni.