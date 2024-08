Oggi le attrici sono scialbe E il cinema è una casta Serena Grandi fa impazzire femministe e sinistra

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Se dovessimo scegliere un colore per descrivere, sceglieremmo il giallo. Perché questa è la nuova passione dell'attrice bolognese.che nella sua carriera è stata diretta dai piùregisti: da Tinto Brass a Pupi Avati, fino al premio Oscar Paolo Sorrentino, proprio ne La grande bellezza, nella sua chiacchierata con Libero dice di non trovare più ilappassionante come una volta al punto che la grande attrice bolognese ha deciso di dedicarsi alla scrittura di romanzi. «La mia vita ormai è sul lato b», scherza l'attrice., cosa lega la vita di un'attrice a un'attività decisamente più intima e riservata come la scrittura? «È una passione che coltivo da qualche anno. A legare il mondo dela quello della scrittura per me è stato l'incontro con un giovane regista di nome Carlo Alberto Biazzi che ho conosciuto tre anni fa girando un corto.