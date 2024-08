Nuovo codice della strada 2024 cosa ci aspetta a settembre Aggiornamenti per i patentati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Roma, 19 agosto- Ilriformato da Matteo Salvini - “sarà approvato entro l’estate”, era stato l’impegno del ministro - nelle previsioni dovrebbe concludere l’iter al Senato a. E mentre continua il cortocircuito sul fronte autovelox - “nessuno è a norma”, aveva anticipato il perito Giorgio Marcon al nostro giornale – la discussione resta aperta su diversi punti. Andrea Casu del Pd chiede anche un “aggiornamento permanente per i”. Perché le modifiche sono tante e complicate, bisogna rimettersi a studiare. Cercando di tenere bene a mente i costistrage sulle strade: “Diciannove miliardi per danni a persone, 5 per danni alle cose. Dentro ci stanno 4 finanziarie”. Ecco una guida semplice, su 3 novità chiave - dall’uso del telefonino alla patente all’abbandono di animali - e sui punti ancora aperti.