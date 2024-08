Nomine Rai | Simona Agnes sarà presidente a Giampaolo Rossi ad Fitto commissario europeo

Leggi tutta la notizia su firenzepost

(Di lunedì 19 agosto 2024) Nella maggioranza si dà per scontato che l'intesaufficializzata dopo il vertice del 30 agosto fra Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani, annunciato dalla premier dopo il "conviviale" incontro domenicale fra ladel Consiglio e il leader leghista in Puglia. Con ogni probabilitàconfermata l'indicazione dicomedella tv pubblica (in quota Forza Italia) e(in quota FdI) come amministratore delegato L'articoloRai:ad.proviene da Firenze Post.