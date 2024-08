Ngonge ai titoli di coda

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 19 agosto 2024) Anche Cyrilnella lista dei partenti. Lo apprendiamo da Tuttomercatoweb. Secondo il noto sito di calciomercato, Cyril sarebbe stato messo sul mercato dopo la bocciatura da parte del tecnico Antonio Conte, l’attaccante belga sembra destinato a rimanere in Serie A. Anche perché è quasi impossibile evitare una minusvalenze rispetto ai 20 milioni spesi in inverno da Aurelio De Laurentiis. Una situazione che potrebbe sbloccarsi con un prestito con diritto di riscatto, anche se la speranza di chiudere un addio definitivo è ancora in essere., Lazio in pole In quale formazione di Serie A potrebbe trovar spazio? Gli interessamenti ci sono e da più parti, come un sondaggio del Bologna nelle ultime ore. Però in pole position c’è la Lazio di Marco Baroni. Il tecnico biancoceleste ha già avuto Noslin e punta Folorunsho.