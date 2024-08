Napoli assalto a McTominay | Conte spinge Manna pronto al rilancio

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 19 agosto 2024) Ilaccelera per Scottlo considera una priorità. Sfida al Fulham sul mercato. Le ultime novità sulla trattativa con il Manchester United. La debacle delcontro il Verona ha scosso l’ambiente partenopeo,ndo la società a muoversi con decisione sul mercato. Il nome caldo è quello di Scott, centrocampista del Manchester United che Antonioavrebbe espressamente richiesto per rinforzare la mediana azzurra.vuole muscoli e tecnica:nel mirino Il tecnico pugliese, noto per la sua predilezione per centrocampisti fisici e tecnicamente validi, vede inl’elemento ideale per elevare il livello del reparto. Lo scozzese, classe 1996, porterebbe alquell’esperienza internazionale e quella solidità che sono mancate nella prima uscita stagionale.