Maurizio Agazzi l’ambasciatore delle Orobie innamorato delle ‘sue’ vette

(Di lunedì 19 agosto 2024) Il territorio bergamasco gode di un panorama montuoso invidiabile in tutto l’arco alpino grazie alle sue tanto decantate. Dal Pizzo Coca alla Presolana, sono oltre 530 lepresenti, tra percorsi per famiglie e avventure per i più temerari, oppure anche per chi le ha fatte tutte!, 54enne originario di Boltiere, è conosciuto da tutti come ‘Aga’ ed è un vero e proprio ambasciatore bergamascoAlpi, nonché il primo a riuscire in quest’impresa. Il suo obiettivo di riscoprire altezze ormai dimenticate e la sua grande passione per la scrittura l’hanno portato anche realizzare ‘Lo scrignoAlpi. Racconti di storie e storie da raccontare’, non una classica raccolta di parole e immagini, ma un vero e proprio viaggio alla scoperta del nostro territorio.