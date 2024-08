Le prospettive del Napoli dopo Verona e il mercato | parla Bucchi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di lunedì 19 agosto 2024) A ‘Magazine Live’, trasmissione in onda su Radio Punto Zero e condotta da Michele Sibilla e Antonio Petrazzuolo, è intervenuto Cristian. Di seguito le sue parole. “Mi aspettavo questo inizio così difficile del? No, ma la conferenza di Conte mi aveva preoccupato. Lui non le manda a dire, è sempre molto diretto, ma farlo alla vigilia del primo match di campionato è stato un segnale di allarme. La prestazione è stata in linea con quelle dello scorso anno, la cosa preoccupante è la non reazione”. Può essere ancora unda scudetto? Secondo“Non mi sembra ancora una squadra di Conte, dobbiamo rimuovere l’idea deldello scudetto. La squadra attuale è troppo vuota. Le parole di Conte hanno inciso? Tutto è soggettivo, ognuno sa come esprimersi e sceglie i modi che ritiene opportuni.