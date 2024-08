La minaccia di Pyongyang è globale Parla l’amb Lee Seong-ho

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 19 agosto 2024) Prepararsi ad attacchi nordcoreani attraverso i vari domini, sia classici (terrestre, marittimo e aereo), sia nuovi, come lo spettro elettromagnetico, lo spazio e il cyber. È l’obiettivo dell’annuale esercitazione Ulchi Freedom Shield condotta dalle Forze armate della Corea del sud insieme agli Stati Uniti. Quella di quest’anno si preannuncia essere l’edizione più grande in termini di singoli eventi e numero di truppe coinvolte. L’esercitazione si protrarrà fino al 29 di agosto, e vedrà anche un’esercitazione della protezione civile di Seul in risposta a un potenziale attacco atomico dal nord, la prima volta che viene condotta un’operazione del genere. Come già accaduto negli anni passati, dal nord del 38° le reazioni sono state bellicose, ma non forti.