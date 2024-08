La cronaca

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Primo tempo 8’ Fabbian in area trova un varco per Orsolini, che si porta il pallone sul sinistro e impegna Okoye in una parata non banale. 15’ Posch crossa, la torre di Ndoye pesca Moro che calcia di sinistro a colpo sicuro, ma Perez devia in corner. 24’ Payero ha il pallone giusto dopo una carambola in area rossoblù, ma la conclusione gli viene strozzata. 31’ Tacco volante di Orsolini che libera nello spazio Ndoye: quaranta metri palla al piede, ma quando si presenta solo davanti a Okoye non trova incredibilmente la porta. 45’ Moro ruba palla, Freuler disegna una traiettoria perfetta per Ndoye, ma ancora una volta lo svizzero sbaglia la misura della conclusione ‘allargando’ troppo il destro a giro. 49’ Sgroppata di Orsolini che da sinistra mette in mezzo un pallone insidioso su cui Castro è in leggero ritardo.