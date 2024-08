Inter senza equilibrio | troppo esperta e troppo acerba allo stesso tempo?

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024) La nuovadi Inzaghi è praticamente quella della stagione scorsa ma con un anno in più sulle gambe e non solo. A parte qualche minima modifica, la rosa nerazzurra al momento non gode di un ricambio generazionale pianificato in modo graduale. Programmazione in corso? MILANO – Il pareggio esterno nella prima uscita stagionale non dice nulla di nuovo sulla situazione in casa nerazzurra. A giudicare l’attuale rosa dell’viene il dubbio. Il rinnovamento del gruppo-squadra è graduale? Ma soprattutto, è previsto? E in che modo? L’impressione è che Simone Inzaghi si fidi ciecamente dei suoi calciatori più esperti anche perché non sempre può fare diversamente. La forbice tra un titolare esperto e una riservain alcuni casi ènetta. Si evince dal livello dei singoli calciatori ma basterebbe guardare la carta d’identità di alcuni di essi.