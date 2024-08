Il grande seduttore Romy un amore unico All’altare con Francine

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) Parigi, 19 agosto 2024 – “Ho voluto essere il migliore, il più bello, il più forte per le donne della mia vita. Se dovessi morire domani, Dio voglia che muoia d’”. Non è stato esaudito: Alain Delon ha avuto innumerevoli donne, ma tutte lo hanno lasciato. Nel momento del decesso erano ad assisterlo solo i tre figli. E il fedelissimo Loubo, il cane che avrebbe voluto portare con sé nel “paradiso bianco”. Le donne hanno costellato la sua esistenza. Il suo primo incontro importante fu con l’attrice Brigitte Auber, in un pub di Saint-Germain-des-Près. Lei aveva 30 anni, lui 19. L’anno dopo nuovo incontro, questa volta con una splendida quarantenne, Michèle Cordoue, moglie del regista Yves Allegret; fu proprio Michèle a insistere con il marito affinché offrisse un ruolo cinematografico al suo amante.