I monti di Brunello | | La musica vuole arrivare più in alto

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 19 agosto 2024) "Ho imparato a scoprire il mio suono in questi spazi. È una sfida che non tutti i musicisti sono disposti ad affrontare. Lapuòdove non si può immaginare. Ha la stessa attrazione delle vette per gli scalatori. Ho imparato che lasempre più su": così Mario, violoncellista tra i più noti della scena italiana e internazionale, in vista della nuova edizione del festival I suoni delle Dolomiti, che dal 28 agosto al 29 settembre proporrà 18 concerti.