Gerardina Trovato choc dopo il ritorno sul palco l’appello della cantante

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 19 agosto 2024)è tornata sotto i riflettoriun lungo silenzio, grazie alla viralità di alcuni video su TikTok. Laha recentemente partecipato al festival di Marianopoli, in provincia di Caltanissetta, suscitando grande emozione tra i suoi fan, che da tempo non la vedevano più esibirsi. Ieriha condiviso un messaggio toccante con i suoi sostenitori tramite un video su TikTok. Con parole cariche di emozione, ha esortato i suoi fan a non abbandonarla, sottolineando quanto siano importanti per lei: “Ho sempre pensato che quello che conta è la gente e noi non saremmo niente se non ci foste voi. Non mi abbandonate, diventate sempre di più perché siete la mia forza”. Leggi anche: “Ciao ciao, Lino”.