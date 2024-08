FED più vicina a taglio tassi | le ultime dichiarazioni

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 19 agosto 2024) La Federal Reserve statunitense è sempre piùal primodeidi interesse, che sono al livello più alto in due decenni, mentre i timori per una recessione della più grande economia al mondo stanno svanendo. Nell’attesa del simposio di Jackson Hole, in cui il presidente della Fed Jerome Powell potrebbe fornire indicazioni sulla velocità deldei, nelle scorse ore sono arrivate parole importanti da parte di due banchieri centrali statunitensi di spicco come Mary Daly e Austan Goolsbee. Il tutto dopo una settimana in cui sono usciti dati macroeconomici confortanti.