Fan dei Perletti si finge madre di Mirko e chiede aiuto a una cartomante

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 19 agosto 2024) Per più di un mese sono circolati rumor su una presunta crisi traBrunetti e Perla Vatiero, poi lo scorso 3 agosto la vincitrice del Grande Fratello ha confermato la rottura. Da quel momento è scoppiato il caos, i fan deisono andati in crisi, tra chi non se l’aspettava ed è rimasto spiazzato, chi ha subito sperato in un ritorno di fiamma e chi ha iniziato a cercare un colpevole per la fine di questa storia. Come se non bastasse sono circolate anche voci di presunti tradimenti, subito smentite dalle versioni dei due interessati, che hanno anche specificato di essere rimasti in buoni rapporti. A gettare benzina sul fuoco c’ha pensato Novella 2000 riportando l’indiscrezione che vorrebbe Perla vicina a un calciatore: “C’è qualcuno nella vita di Perla Vatiero dopo? Secondo i recenti rumor l’influencer frequenterebbe un giovane calciatore.