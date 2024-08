Eastern Leaves – Milano

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di lunedì 19 agosto 2024)Via Macedonio Melloni, 32 – 20121Tel. 02/36706513 Sito Internet: www..com Tipologia: negozio con sala da tè Prezzi: degustazioni di tè per una persona 25/29€, per due persone 40/46€ Chiusura: Domenica, Lunedì, Giovedì OFFERTA Per gli appassionati del tè, quella daè un’esperienza assolutamente da fare se si ama questo mondo e il metodo gong fu cha, quello usato durante la cerimonia del tè in Cina. Il negozio, che vende ovviamente anche i propri tè prodotti in diverse zone della Cina, è aperto solo in alcuni giorni della settimana e le degustazioni vanno prenotate, visto che durano minimo un’ora, in quanto la persona incaricata sarà lì con voi a spiegare le caratteristiche delle diverse varietà di tè di cui vengono fatte tre infusioni.