Corriere dello Sport – Roma Kumbulla in prestito secco all’Espanyol | ufficiale

(Di lunedì 19 agosto 2024) 2024-08-17 19:14:34 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia del: Il trasferimento di Marashdallaè ora. Il difensore centrale albanese lascia lacon la formula delfino al 30 giugno 2025. Lacontribuirà al pagamento di una parte del suo ingaggio durante il suo periodo in Spagna.: il comunicato Questo, infatti, il comunicato del club giallorosso: “L’AScomunica di avere trovato l’accordo con l’Espanyol per la cessione a titolo temporaneo di Marashfino al 30 giugno 2025. Arrivato dall’Hellas Verona nel 2020, il difensore – classe 2000 – ha collezionato 68 presenze in giallorosso, segnando 4 gol. In bocca al lupo, Marash”.