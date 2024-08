Classifica ATP Race | Sinner riporta il vantaggio su Alcaraz oltre i 1000 punti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 19 agosto 2024) Si trattava di uno scontro per il vertice. Aveva questi connotati il confronto tra Jannike Alexander Zverev nel Mastersdi Cincinnati. Sul cemento dell’Ohio l’altoatesino (n.1 del mondo) ha affrontato il n.4 del ranking ATP e in ballo c’era tanto. In primis,voleva cambiare la tendenza nello storico, considerando il 4-1 in favore del tedesco prima di questo incontro. In, Zverev è uno dei rivali più qualificati per contendere a fine anno lo scettro all’altoatesino. Sascha, infatti, poteva prendersi la vetta dellase fosse riuscito nella doppia vittoria a Cincinnati e soprattutto nel Major di New York, con Jannik non meglio degli ottavi in quest’ultimo caso. Alla fine della fiera, l’azzurro ha prevalso nella sfida e ha portato a 47 le vittorie stagionali nei 52 match disputati.