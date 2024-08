Cade dal balcone al terzo piano morta bimba di 4 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) BOLOGNA – Un tragico incidente ha scosso il quartiere di via della Campagna a Bologna nel primo pomeriggio di oggi, 19 agosto. Una bambina di soli quattroè deceduta dopo essere caduta daldeldella palazzina in cui viveva con la famiglia, di origini pakistane. Secondo le prime ricostruzioni, al momento dell’incidente in casa era presente solo la madre insieme a un’altra figlia di pochi mesi. La piccola è stata prontamente soccorsa dai sanitari del 118, che hanno tentato a lungo di rianimarla. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei medici, la bambina è giunta in ospedale in condizioni critiche ed è deceduta poco dopo. Sul luogo della tragedia è intervenuta anche la polizia, che sta conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. Dalle prime informazioni raccolte, sembra trattarsi di un tragico incidente domestico.