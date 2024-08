Brucia tutto! Incendio in pieno centro | morto un uomo

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 19 agosto 2024) NAPOLI – Un tragicoha causato la morte di undi origini tunisine nella notte appena trascorsa, in un’abitazione situata in via Riviera di Chiaia 202. Le fiamme hanno coinvolto un appartamento al piano ammezzato, richiedendo l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Sul posto sono giunti i carabinieri della compagnia Napoli, che hanno ispezionato l’abitazione una volta che l’è stato domato. Durante l’ispezione, i militari hanno rinvenuto il corpo senza vita di undi 53 anni nel bagno dell’appartamento. Dalle prime ricostruzioni, sembrerebbe che la vittima sia deceduta per asfissia, dopo aver tentato di fuggire dalle fiamme. Le autorità hanno disposto il sequestro della salma e dell’abitazione, mentre sono in corso le indagini per determinare le cause esatte dell’