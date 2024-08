Bircolotti e la mossa annullata | Si era verificata una forzatura

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 19 agosto 2024) E’ arrivato tra luglio e agosto, per sostituire un mossiere di grande esperienza come Bartolo Ambrosione. Renatoè salito sul verrocchio e all’apertura della busta ha trovato un ordine dellache più delicata non poteva essere: due coppie di rivali (Istrice e Lupa e Valdimontone e Nicchio) affiancate e la Civetta di rincorsa con il Leocorno tra i canapi.non si è perso d’animo ed alla fine della corsa ha ricevuto consensi più o meno unanimi dai dieci capitani delle contrade in lizza: "Questo mi rinfranca e mi fa contento – sottolinea con giustificata soddisfazione il mossiere - perchè abbiamo assistito ad un Palio tanto bello quanto difficile da gestire". Un argomento di cui si parla nelle contrade in queste ore è sicuramente l’annullamento della prima, che presentava un ordine tra i canapi più che accettabile.