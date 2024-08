Agresti | Non escludo che in futuro Chiesa possa rivalersi contro la Juventus!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 19 agosto 2024) Stefanosi è espresso sulla situazione che tiene in banco in casariguardante ildi Federico. IL PUNTO – Federicoe lasono costretti a vivere una situazione in cui i rapporti tra le due parti non possono che essere considerati ai minimi storici. Il calciatore italiano non vuole lasciare il club bianconero senza aver prima trovato una squadra da lui reputata all’altezza delle proprie aspettative, mentre la società piemontese non attende altro che liberarsi del giocatore toscano in presenza di offerte che si avvicinino alla soglia dei 15 milioni di euro fissata per lasciarlo partire.