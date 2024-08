WTA Cincinnati 2024 risultati 17 agosto | le semifinali saranno Swiatek-Sabalenka e Pegula-Badosa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Si sono disputati tutti i quarti di finale del tabellone di singolare femminile delOpendi tennis, torneo di categoria WTA 1000, che non vede più azzurre in gara: le. Nella parte alta del main draw la polacca Iga, numero 1 del seeding, deve rimontare per piegare la russa Mirra Andreeva, sconfitta col punteggio di 4-6 6-3 7-5, mentre la testa di serie numero 3, la bielorussa Aryna, liquida l’altra russa Liudmila Samsonova, numero 10 del tabellone, con lo score di 6-3 6-2. Nella parte bassa del tabellone la numero 6 del seeding, la statunitense Jessica, impiega oltre tre ore per avere ragione della canadese Leylah Fernandez, sconfitta con lo score di 7-5 6-7 (1) 7-6 (3), mentre la spagnola Paularegola la russa Anastasia Pavlyuchenkova col punteggio di 6-3 6-2.