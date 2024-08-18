Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 12:30 (Di domenica 18 agosto 2024) Viabilità DEL 18 AGOSTO 2024 ORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN PRIMO PIANO L’A1 Roma-NAPOLI, SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE AL KM 607 IN DIREZIONE Roma; COINVOLTE 5 VETTURE IN 3 CORSIA. SI SONO FORMATE CODE TRA FERENTINO E ANAGNI. INOLTRE, RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI È IN VIAGGIO IN A1 TRA CHIUSI E ATTIGLIANO A CAUSA DEI TEMPORALI CHE STANNO INTERESSANDO IL TRATTO IN QUESTI MINUTI. IL MALTEMPO STA PROVOCANDO DISAGI ANCHE SULLA CASSIA, SI SONO FORMATE CODE TRA QUERCE D’ORLANDO E CURA DI VETRALLA NEI DUE SENSI. SULLA PONTINA È INVECE UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA GENIO CIVILE E APRILIA VERSO Roma.Leggi tutta la notizia su romadailynewsNotizie su altre fonti
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- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 11:30 - ANDIAMO SUL LITORALE, ANCORA CHIUSE AL TRAFFICO VIA OSTIENSE E LA VIA DEL MARE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI PER CONSENTIRE LE VERIFICHE SULLA STABILITÀ DI ALCUNE PIANTE AD ALTO FUSTO; NELLO SPECIFICO LA ?VIA DEL MARE È CHIUSA TRA VIA GUIDO CALZA E VIALE VASCO DE GAMA, MENTRE IN VIA OSTIENSE IL DIVIETO È ATTIVO TRA VIA LUCIO LEPIDIO E VIA DELLA STAZIONE DI OSTIA ANTICA. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 10:30 - 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NESSUNA NOVITÀ DI RILIEVO RISPETTO AL PRECEDENTE APPUNTAMENTO, IL TRAFFICO CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE LUNGO LE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. IT ALLA PAGINA “PROGRAMMA DI ESERCIZIO DELLA ROMAVITERBO DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral. romadailynews
- Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 09:30 - SUL FRONTE DELLA VIABILITÀ DISPOSTA UNA PARTICOLARE E PROVVISORIA DISCIPLINA DI TRAFFICO NELL’AREA DEL FORO ITALICO. I TRENI REGIONALI POSSONO REGISTRARE RITARDI E CANCELLAZIONI. ORA IL TRASPORTO FERROVIARIO, A CAUSA DI UN ALLAGAMENTO RESTA SOSPESA LA CIRCOLAZIONE SULLA CINTURA NORD DELLA FL3 ROMA-BRACCIANO-VITERBO TRA SAN PIETRO E VIGNA CLARA. 20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO NESSUN PROBLEMA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO IN QUESTE ORE, LA CIRCOLAZIONE VIENE INDICATA SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA REGIONE. romadailynews
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