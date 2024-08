Viabilità Roma Regione Lazio del 18-08-2024 ore 12 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024)DEL 18 AGOSTOORE 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO L’A1-NAPOLI, SI E’ VERIFICATO UN INCIDENTE AL KM 607 IN DIREZIONE; COINVOLTE 5 VETTURE IN 3 CORSIA. SI SONO FORMATE CODE TRA FERENTINO E ANAGNI. INOLTRE, RACCOMANDIAMO PRUDENZA A CHI È IN VIAGGIO IN A1 TRA CHIUSI E ATTIGLIANO A CAUSA DEI TEMPORALI CHE STANNO INTERESSANDO IL TRATTO IN QUESTI MINUTI. IL MALTEMPO STA PROVOCANDO DISAGI ANCHE SULLA CASSIA, SI SONO FORMATE CODE TRA QUERCE D’ORLANDO E CURA DI VETRALLA NEI DUE SENSI. SULLA PONTINA È INVECE UN INCIDENTE LA CAUSA DELLE CODE TRA GENIO CIVILE E APRILIA VERSO