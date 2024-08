Valencia-Barcellona 1-2 | doppietta di Lewandowski vittoria in rimonta per i Blaugrana

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 18 agosto 2024) Notizia fresca giunta in redazione: Robertha segnato unae ildi Hansi Flick, ormai indebolito, è riuscito are e a battere ilper 2-1 nella partita inaugurale della stagione in Liga. Ilè stato costretto a rinunciare a diversi giocatori chiave, tra cui Frenkie de Jong, Gavi, Ronald Araujo e Ilkay Gundogan, per la sua prima partita competitiva con Flick, e nel primo tempo al Mestalla è stato messo sotto forte pressione. Ilha dato prova di grande energia e si è portato in vantaggio al 44° minuto, quando Hugo Duro ha insaccato di testa da distanza ravvicinata il passaggio di Diego Lopez alle spalle di Marc-André ter Stegen.