Una cerimonia di battesimo fuori dal comune tra tradizione e futuro

(Di domenica 18 agosto 2024) ILMana, Ruth, Ugo e Pino portano, dopo un anno, a battezzare Lina (la femmina) e il piccolo Cerase. Ah, Lesto, il figlio di Mana, è ai campi solari sulla Luna, dove si svolge la fase finale dei Giochi della Gioventù di calcio. Lesto è un fenomeno, con gli arti agili nasconde la palla agli avversari come un vero campione, e fa la rabona meglio del Patta. Vi domanderete se esistono ancora la Chiesa cattolica, i preti, e persino le altre chiese o moschee; ebbene, dopo tante guerre dovute a contrasti religiosi, i monoteisti si sono riuniti in un’unica fede e sotto un solo Dio, colui che fece cadere un po’ di ghiaccio solido sul pianeta Terra, così come su altri pianeti sparsi nelle diverse galassie.