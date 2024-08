Traffico Roma del 18-08-2024 ore 18 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 18 agosto 2024) Luceverdeben trovati all’ascoltocon rallentamenti sulla A1Napoli tra Frosinone Colleferro versosulla A24-l’aquila-teramo incidente con Carsoli e Vicovaro Mandela anche qui in direzione della capitale riaperta alvia Alberese tra via San Pantaleo Campano e viale Isacco Newton permane sospesa la circolazione ferroviaria aTermini nel nodo diper accertamenti dell’autorità giudiziaria i treni ad Alta Velocità possono registrare ritardi e subire variazioni o cancellazioni infine questa sera allo stadio Olimpico per la prima giornata del campionato di Serie A di calcio alle ore 20:45 Lazio Venezia attivate le consuete modifiche alla viabilità nel intorno allo stadio per i dettagli di queste e altre notizie potete consultare il sito.luceverde.