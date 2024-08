Smart home Apple progetta il robot domestico

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 18 agosto 2024)starebbe lavorando a un nuovo dispositivo per la, previsto per il lancio entro un paio d’anni. Questo dispositivo, una combinazione tra un iPad e un hub domotico, punta a distinguersi dai concorrenti come Google Nest Hub e Amazon Echo Show grazie a caratteristiche uniche. Una delle innovazioni principali sarà l’integrazione di un braccio meccanico che supporta un ampio display. Questo braccio permetterà di inclinare lo schermo sia verso l’alto che verso il basso, oltre a consentirne la rotazione completa di 360 gradi, grazie a sofisticati attuatori elettromeccanici. Il sistema operativo dovrebbe essere una versione modificata di iPadOS, adattata per le specifiche esigenze di questo prodotto. Il progetto, approvato circa due anni fa, era stato messo da parte fino a quandoha deciso di abbandonare l’idea di sviluppare un’ “Car”.