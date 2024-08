Scherma … già si conoscono nuove frontiere da varcare e i tabù da sfatare a Los Angeles 2028!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Quanto accaduto al Grand Palais, durante i Giochi olimpici di Parigi 2024, ha inevitabilmente posto le basi per tanti temi legati a ciò che potrà avvenire al LosConvention Center nel. Dopo aver analizzato gli eventi più significativi verificatisi nelle scorse settimane, è già tempo di guardare al futuro. Soprattutto per pura curiosità, vista la lontananza temporale che separa la giornata odierna all’inaugurazione dei Giochi olimpici americani. ORO MASCHILE USA – Ancora una volta, il settore maschile statunitense ha fallito l’assalto a una vera e propria medaglia d’oro. Nick Itkin è stato bronzo nel fioretto, dove però la squadra è rimasta ai piedi del podio. Ha invece deluso profondamente la sciabola, che ha fatto letteralmente da comparsa dopo aver recitato un ruolo da protagonista per l’intera stagione.