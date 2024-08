Scalatore morto sul Pizzo delle Saette Strazio al rifugio ‘Del Freo’ | Era qui per darci una mano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 agosto 2024) Stazzema (Lucca), 18 agosto 2024 – Lucio Montanarini conosceva bene la Versilia e le sue montagne. Le amava così tanto che quando ha letto l’annuncio del Cai di Viareggio, bisognoso di aiuto a causa della teleferica rotta, non ci ha pensato due volte. Il giovaneha lasciato la sua Pegognaga, nel mantovano, ha preso le ferie (lavorava all’Eni), e si è fiondato al“Del Freo-Pietrapana“ di Mosceta, di proprietà della sezione Cai e gestito dal ’98 da Stefano Frasca. Era venuto appena 4-5 giorni fa e mercoledì avrebbe fatto ritorno a casa. La sua passione e generosità resteranno un esempio per tutto il. "Abbiamo problemi a rifornire ildi viveri – spiega Frasca – a causa della teleferica rotta da un anno. Per questo il Cai ha messo un annuncio su Facebook appellandosi a chi avesse voglia di portarci su il cibo, in cambio di vitto e alloggio.