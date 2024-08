Raid Israele a Jenin | morti 2 miliziani

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 18 agosto 2024) 14.38 Non si fermano gli scontri in Medio Oriente. L'esercito israeliano e lo Shin Bet riferiscono di aver ucciso 2 "terroristi" a, in Cisgiordania, colpendo con un drone l'automobile su cui stavano viaggiando. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, la notizia è stata confermata da Hamas. I due, sostiene l'esercito, erano coinvolti nella pianificazione dell'attacco avvenuto la settimana scorsa, nella Valle del Giordano, in cui era rimasto ucciso un 23enne e ferito un civile.