Ordine d’arrivo tappa di oggi Vuelta a España 2024 | Groves batte van Aert in volata

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024)domenica 18 agosto è andata in scena la secondadella: 194 km ricchi di saliscendi da Cascais a Ourém, con l’apice raggiunto a una ventina di chilometri dal traguardo di Ourem (in Portogallo) quando il gruppo ha affrontato l’Alto de Batalha (6,9 km al 3,3% di pendenza media). Kadenha vinto in. L’australiano della Alpecin-Deceuninck si è imposto di grinta davanti al belga Wout van, che però si consola con la maglia rossa di leader della classifica generale. Terza piazza per il neozelandese Corbin Strong. Di seguito l’delladialla