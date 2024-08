Inter Bastoni | Non c’è un attimo di sosta non sappiamo nemmeno quando finirà la stagione

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 18 agosto 2024) “Un centrale di sinistra dal mercato? Serve. Non ci sarà undi, c’è il nuovo format della Champions League e il Mondiale per club, nonancoraandremo a finire la. Non abbiamo Natale e Capodanno, non abbiamo più niente, sarà unalunga dal punto di vista mentale e servono due giocatori forti per ogni ruolo”. Lo ha detto il difensore dell’, Alessandrodopo il pareggio contro il Genoa al Ferraris. “Dal punto di vista mentale non è facile essere sempre collegati – spiega a Dazn -. Nella nostra rosa quasi tutti hanno giocato Europei e Copa America. Dopo venti giorni neanche di stacco, siamo dovuti tornare subito perché il campionato è iniziato oggi e non c’era tempo per recuperare”. E sul 2-2 di Genova: “Saremmo stati più felici con una vittoria, non è arrivata, ma non facciamo drammi perché mancano 37 partite.