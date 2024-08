Il ritorno tra i banchi L’allarme dei sindacati | Quasi 4mila precari il trend ci preoccupa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 18 agosto 2024) di Giorgia De Cupertinis Sono "dati parziali" in evoluzione, che restituiscono una prima fotografia in attesa che il suono della campanella segni ilsui. Superata la prima metà d’agosto, "sull’assegnazione dei posti vacanti siamo ancora in alto mare: per ora sono soltanto 208 a livello provinciale su tutti gli ordini di scuola – va dritta al punto Antonietta Cozzo, segreteria generale della Cisl Scuola Emilia Centrale – ma questo purtroppo è un ritornello che si ripete da anni. Soprattutto se pensiamo ai diversi cambiamenti in atto: ora si estende infatti il termine per le immissioni in ruolo derivanti dalle graduatorie del concorso fino al 31 dicembre, e non più quindi fino al 31 agosto.