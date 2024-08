Gianmarco Tamberi replica alle critiche | Scritte cose pericolose calcolo verso l’espulsione

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024)non è riuscito a essere grande protagonistaOlimpiadi di Parigi 2024 a causa di una colica renale che lo ha colpito durante la notte precedente la finale di salto in alto e che lo ha costretto ad andare in ospedale. Un problema fisico che si è manifestato per la seconda volta nel giro di una settimana e che ha impedito al Campione Olimpico di Tokyo 2020 di battagliare per la conquista della medaglia d’oro allo Stade de France. Il fuoriclasse marchigiano ha concluso all’undicesimo posto la gara disputata otto giorni fa e durante l’ultima settimana si è parlato a lungo delrenale e del dimagrimento che l’azzurro avrebbe avuto negli ultimi mesi. Svariati medici ed esperti hanno voluto esprimere il proprio parere commentando la dieta del Campione del Mondo, spesso senza avere preso visione di dati basilari riguardanti l’atleta.