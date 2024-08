Genoa-Inter 2-2 doppietta Thuram non basta ai nerazzurri

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 18 agosto 2024) (Adnkronos) – I campioni d’Italia in carica dell’pareggiano 2-2 sul campo deloggi 17 agosto nell’anticipo della prima giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Luigi Ferraris’ del capoluogo ligure. Al vantaggio dei padroni di casa con Vogliacco al 20?, la formazione allenata da Inzaghi risponde con ladi, a segno al 30? e all’84’. Al 96? il gol di Messias, che sbaglia il rigore ma trova il tap-in vincente per il 2-2 finale. Sin dai primi minuti la squadra di Inzaghi controlla la partita con un insistito possesso palla, con i padroni di casa chiusi in difesa. Al 7? la prima occasione del match: palla persa da Badelj, Lautaro serve. Il francese da sinistra si accentra e scarica il destro in porta, Gollini si distende alla sua destra e salva la sua porta.