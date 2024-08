Calciomercato Inter | tutte le novità e le trattative aggiornate al 18 agosto 2024

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 agosto 2024) Ilin Serie A si chiuderà il prossimo 30. Qui ci sonolee le– in entrata e uscita –giorno per giorno sino alla chiusura della sessione. Su-News.it aggiornamenti costanti e quotidiani per non perdere davvero nessuna indiscrezione sulnerazzurro.IN ENTRATA Anche dopo il 2-2 contro il Genoa è uscito allo scoperto Simone Inzaghi, chiedendo a gran voce un difensore. Con Giuseppe Marotta che ha aperto a qualche sorpresa e il nome di Chris Smalling della Roma (ri)emerso in serata. Resiste anche Jakub Kiwior, non in distinta per Arsenal-Wolverhampton 2-0.