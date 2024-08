Beach volley Nicolai Cottafava sfortunati e rimontati | Ehlers Wickler in finale all’Europeo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 18 agosto 2024) Sfortuna che si materializza sotto forma di millimetri in tre palloni decisivi del tie break ma anche tanto rammarico per qualche occasione sprecata. Paoloe Samueleper il secondo anno consecutivo si fermano nella semidel Campionato Europeo e, come nella edizione passata, escono dal campo dopo essere statinel tie break. Un anno furono gli attuali campioni olimpici Ahman/Hellvig a recuperare un svantaggio di 4 punti nel tie break agli italiani, oggi è toccato ai vice-campioni olimpici, i tedeschiche, sotto 6-9 nel terzo set, sono riusciti a vincere al secondo tentativo 16-14 facendo leva sul muro.