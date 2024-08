Bagnaia sei un fenomeno! In Austria vince anche la gara e torna primo nel mondiale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 agosto 2024) Un Peccoda urlo, semplicemente fenomenale: in sella alla sua Ducati ha vinto il Gp d', undicesimadelMotoGp,ndo in testa alla classifica iridata davanti a Jorge Martin (Ducati Pramac), oggi secondo al traguardo. Sul podio è salitoEnea Bastianini, con l'altra Ducati ufficiale., che ieri - sabato 17 agosto - aveva vinto lasprint, ora ha un vantaggio di cinque punti su Martin. Il quarto posto nella prova di oggi è andato a Marc Marquez, che ha preceduto Brad Binder e Marzo Bezzecchi. A punti sono andatoMaverick Vinales, Franco Morbidelli, Aleix Espargaro e Alex Marquez. Una vittoria importantissima nella lotta per il titolo iridato.