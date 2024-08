Arianna Meloni indagata? Perché Alessandro Sallusti ha parlato di complotto

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 18 agosto 2024) Scoppia il caso. A lanciarlo il direttore de il Giornale, che in un editoriale haapertamente di un attacco alla sorella della premier, attuale responsabile della segreteria di Fdi. Un “gioco di sponda” architettato dalla sinistra, ma non solo, che nasconderebbe una vera e propria “campagna per accerchiare la sorella della premier. La vicenda parte da un post pubblicato alcuni giorni fa da Matteo Renzi, che su X ha accusato la sorella della premier di aver partecipato, senza alcun ruolo di Governo, a una riunione a Palazzo Chigi per decidere le nomine in Rai, oltre a cercare di favore una sua fedelissima nelle nomine del gruppo FS.