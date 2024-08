Alto Adige donna uccisa a San Candido | l' omicida sarebbe barricato in casa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 18 agosto 2024) La scorsa notte, a San) un uomo ha ucciso unanella sua abitazione. Non si esclude che possa esserci un'altra vittima. In tutta la zona è caccia al killer, che siin un appartamento non distante dal commissariato della polizia di Stato nei pressi della strada statale della val Pusteria. Come apprende l'Agi, è atteso l'intervento del Gis dei carabinieri e delle forze speciali per l'irruzione. La Protezione civile ha emesso via radio un'allerta agli abitanti affinché non escano dalle loro case.