Zelensky | Stiamo rafforzando le posizioni nella regione russa di Kursk Mosca | Respinte le forze ucraine in tre località

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) A undici giorni dall’inizio dell’offensiva ucraina in territorio russo, il presidente ucraino Volodymyrrivendica che l’esercito di Kiev sta “le suedi. “Il generale Syrsky mi ha riferito che le nostresono state rinforzate e che il territorio controllato si sta espandendo”, ha dettocitando il capo di stato maggiore. Di contro la Russia ha affermato di aver respinto lein tredi, una cittadina e due villaggi. Gli attacchi ucraini “sono stati respinti in direzione degli insediamenti di Korenevo, Russkoye e Cherkasskoye Porechnoye”, ha affermato il ministero della difesa russo, come riporta la Tass.lamenta anche le difficoltà nell’evacuazione dei residenti del distretto di Glushkovsky. La causa la distruzione del ponte sul fiume Seim da parte degli ucraini.