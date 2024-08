Sempre meno artigiani in Italia | cause e conseguenze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024) Milano, 17 agosto 2024 – Glisonoin. Stiamo parlando di persone che in qualità di titolari, soci o collaboratori familiari svolgono un’attività lavorativa prevalentemente manuale. Pertanto, per poter contare sulla copertura previdenziale devono iscriversi nella gestionedell’Inps. Se questa tendenza non sarà invertita stabilmente, non è da escludere che entro una decina d’anni sarà molto difficile trovare un idraulico, un fabbro, un elettricista o un serramentista in grado di eseguire un intervento di riparazione/manutenzione presso la nostra abitazione o nel luogo dove lavoriamo. L’SOS è lanciato dall’Ufficio studi della CGIA che ha elaborato i dati dell’INPS e di Infocamere/Movimprese.Il calo delle imprese artigiane Secondo i dati Infocamere/Movimprese, anche il numero delle aziende artigiane attive2 è in forte diminuzione.