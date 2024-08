Sella Cento primo giorno di scuola Obiettivo salvezza aspettando gli Usa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 17 agosto 2024)diieri alla Baltur Arena per la rinnovatissima, in attesa dei due Usa Stacy Davis e Terry Henderson, attesi in Italia per la prossima settimana. Al lavoro per ilcontatto con palestra, visite mediche e staff, il resto dei giocatori italiani, con gli unici riconfermati, Carlos Delfino e Lorenzo Benvenuti (foto in basso), a fare gli ’onori di casa’. Una veste rinnovatissima quella della Benedetto XIV di questa stagione ormai alle porte, dopo un mercato all’insegna di un ciclo che si apre e dell’austerity, con tante scommesse e un mix di giovani e non con tanta voglia di mettersi in evidenza. Giovani in ruoli chiave, come i play Berdini (foto grande) e Tanfoglio, ma anche veterani come i due confermati e lo stesso Nobile, con dalla panchina il 22enne Sperduto e il 23enne Alessandrini, che hanno già conosciuto le difficoltà di questo campionato.