Schianto in A1 tra Modena e Reggio gravi due donne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 17 agosto 2024)Emilia, 17 agosto 2024 - Cinque feriti, tra i quali dueincondizioni, in un incidente accaduto verso le 15,30 sulla corsia nord dell’Autostrada del Sole, al km 148, tra Gazzata di San Martino in Rio e Rubiera, coinvolgendo un’auto e una moto. Per cause al vaglio della polizia stradale diNord, sul posto con i colleghi del comando di, si è verificato un violento scontro tra l’auto e il veicolo a due ruote, all’altezza di un cavalcavia. Sono intervenuti l’elicottero del 118 di Parma e un’ambulanza da. Viste lecondizioni di due, è stato mobilitato anche l’elisoccorso di Pavullo, atterrato sulla corsia sud – chiusa al traffico in quel frangente – per i pochi minuti necessari al caricamento della giovane ferita, poi trasportata in volo all’ospedale Maggiore di Parma, in prognosi riservata.